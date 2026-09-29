Дана Борисова усомнилась в эффективности лечения Джигана в рехабе

По словам Борисовой, во время пребывания в специализированных учреждениях рэпер не уделял лечению должного внимания.

«Какой толк в лечении, если ты не ограничен в передвижениях? Он в первый же месяц нахождения в рехабе публиковал фото, позировал и все в этом духе. Когда лечилась я в Таиланде, то телефон мне дали спустя 7 месяцев. Понимаете? Семь месяцев я была не на связи. Более того, если ты всерьез не погружаешься в лечение, а продолжаешь вести тусовочный образ жизни даже в стенах рехаба, то никакого эффекта и никогда не будет от таких попыток побороть зависимость. Скорее всего, Джиган будет продолжать и далее кочевать от одного рехаба в другой. Это один из самых безнадежных пациентов», — сказала Борисова.

Телеведущая также связала срыв артиста с тем, что он не полностью соблюдал предписания специалистов и продолжал жить в привычном режиме.

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