Чукотка стала лидером по заболеваемости ВИЧ среди регионов РФ
Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори
За 2024 год в России лидером по заболеваемости ВИЧ-инфекцией стал Чукотский автономный округ, сообщает РИА Новости.
На Чукотке, по информации Минздрава РФ, численность пациентов с впервые в жизни выявленным диагнозом ВИЧ-инфекции составила 79,1 на 100 тыс. населения.
Значение данного показателя в Иркутской области было 75,7, в Самарской области — 73,7. В топ-5 еще вошли Алтайский край (71,1) и Кемеровская область (69).
Самый низкий показатель по этому заболеванию в Чечне (4,9), Ингушетии (8,2) и российской столице (11,3).
Ранее фармкомпания Gilead Sciences вместе с Глобальным фондом по борьбе со СПИДом объявили о революционном шаге: препарат ленакапавир (бренд Yeztugo), обеспечивающий практически 100% защиту от ВИЧ, получил одобрение FDA и готовится к выходу на рынок в мире.