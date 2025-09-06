Чукотка стала лидером по заболеваемости ВИЧ среди регионов РФ

сегодня в 11:15

За 2024 год в России лидером по заболеваемости ВИЧ-инфекцией стал Чукотский автономный округ, сообщает РИА Новости .

На Чукотке, по информации Минздрава РФ, численность пациентов с впервые в жизни выявленным диагнозом ВИЧ-инфекции составила 79,1 на 100 тыс. населения.

Значение данного показателя в Иркутской области было 75,7, в Самарской области — 73,7. В топ-5 еще вошли Алтайский край (71,1) и Кемеровская область (69).

Самый низкий показатель по этому заболеванию в Чечне (4,9), Ингушетии (8,2) и российской столице (11,3).

Ранее фармкомпания Gilead Sciences вместе с Глобальным фондом по борьбе со СПИДом объявили о революционном шаге: препарат ленакапавир (бренд Yeztugo), обеспечивающий практически 100% защиту от ВИЧ, получил одобрение FDA и готовится к выходу на рынок в мире.