Прорыв в борьбе с ВИЧ: одобрено первое 100% эффективное средство

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В США впервые одобрили препарат по борьбе с ВИЧ

Фармацевтическая компания Gilead Sciences совместно с Глобальным фондом по борьбе со СПИДом объявили о революционном шаге: препарат ленакапавир (бренд Yeztugo), обеспечивающий почти 100% защиту от ВИЧ, получил одобрение FDA и готовится к масштабному выходу на мировой рынок, сообщает издание New Atlas .

Ленакапавир — ингибитор капсида, блокирующий проникновение вируса в клетки. Всего две инъекции в год заменяют ежедневный приём таблеток PrEP, снижая проблемы с приверженностью лечению, указано в статье.

В 2024 году журнал Science назвал его «Изобретением года».

Gilead отказалась от роялти, заключив соглашения с шестью производителями дженериков для поставок в 120 стран с высоким уровнем ВИЧ. Глобальный фонд планирует охватить до 2 млн человек за три года, включая беднейшие регионы.

Одобрение уже подано в Австралию, Бразилию и ЮАР, а в США незастрахованные пациенты получат препарат бесплатно через программу Advancing Access.

Ежегодно 1.3 млн человек заражаются ВИЧ. Решение сочетает науку и социальную ответственность, предлагая шанс на победу над вирусом, который бушевал 44 года, отмечается в публикации.