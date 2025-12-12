Что происходит с аденоидами зимой: как помочь ребенку дышать свободно

сегодня в 08:00

Зимой у детей чаще обостряются проблемы, связанные с аденоидами. В этот период увеличивается количество обращений к ЛОР-врачам из-за заложенности носа, храпа, нарушений сна и затрудненного дыхания. О причинах сезонного ухудшения и способах помочь детям рассказала РИАМО оториноларинголог клиники Soft Medical Center Анна Кутузова.

Вред пересушенного воздуха и ОРВИ

«Зимой носоглотка ребенка сталкивается сразу с несколькими факторами: сухим воздухом из-за отопления, низкими температурами на улице и ростом числа вирусных инфекций. На фоне этих условий аденоидная ткань увеличивается быстрее, чем в теплое время года», — пояснила специалист.

По словам врача, пересушенный воздух в помещениях приводит к снижению местной защиты слизистой и нарушению ее работы. При дефиците влаги слизистая утолщается, становится более рыхлой, а это усиливает заложенность носа.

«Если в квартире поддерживается влажность ниже 40%, ребенок автоматически начинает дышать ртом. Это создает дополнительную нагрузку на аденоиды и может приводить к ночному храпу и эпизодам остановки дыхания во сне», — отметила Кутузова.

Зимой также возрастает количество ОРВИ, которые сопровождаются длительным риносинуситом. Воспаление в носоглотке может сохраняться неделями, вызывая увеличение аденоидной ткани и развитие осложнений, включая нарушения слуха.

Профилактика

Чтобы снизить риск обострений в холодный период, специалист рекомендует поддерживать в помещении оптимальный микроклимат.

«Влажность воздуха должна быть не ниже 45–5%, температура — около 20–21 градуса. Это помогает сохранить нормальную работу слизистой и уменьшить нагрузку на носоглотку», — уточнила врач.

Второй важный элемент профилактики — своевременное лечение респираторных инфекций. При длительном насморке или затрудненном носовом дыхании более 10 дней необходимо обратиться к ЛОР-врачу. Эндоскопический осмотр позволяет оценить степень увеличения аденоидов и выявить сопутствующие проблемы.

Также зимой полезно орошение слизистой носа солевыми растворами. По словам специалиста, эта процедура помогает увлажнить слизистую и удалить избыточные выделения.

«Промывание носа безопасно и эффективно при правильной технике. Важно не использовать слишком сильную струю и не применять методы, не подходящие для возраста ребенка», — подчеркнула Кутузова.

Если у ребенка наблюдается храп, эпизоды остановки дыхания, нарушение слуха или длительная заложенность носа, врач рекомендует не откладывать диагностику. В некоторых случаях увеличение аденоидов требует медикаментозного лечения или консультации узких специалистов.

«Зимний период действительно создает условия, при которых аденоиды увеличиваются быстрее. Но своевременный осмотр, контроль микроклимата и грамотная терапия позволяют детям дышать свободно и избежать осложнений», — заключила врач.

