Член-корреспондент РАН назвала продукты, снижающие уровень «плохого» холестерина

Способствовать снижению «плохого» холестерина помогут продукты, в которых есть никотиновая кислота, сообщает издание «Петербургский дневник» .

Член-корреспондент РАН Ольга Бокерия отметила, что к таким продуктам относятся мясо, рыба, птица, зелень, грибы, яйца.

Уровень «плохого» холестерина поможет снизить ниацин. Также это повышает уровень «хорошего» холестерина. При систематическом употреблении ниацина уровень «хорошего» холестерина можно повысить на 30 процентов.

Однако ниацин имеет и побочные эффекты, самым распространенным из которых покраснение лица. Из-за него люди прекращают принимать этот витамин, заключила эксперт.