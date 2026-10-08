На городские торги выставлено два помещения в районе Аэропорт

В столичном районе Аэропорт на городские торги выставлены два коммерческих помещения, сказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Оба объекта расположены в жилых кварталах и имеют площадь более 150 кв. м. Помещения находятся в подвалах многоквартирных домов по адресам: улица Степана Супруна, дом 4 и 1-й Амбулаторный проезд, дом 2.

«Приобретение помещения для бизнеса на торгах — это удобная и понятная процедура, не требующая даже выезда на место. Выбрать подходящий объект можно по району, заранее оценив наличие целевой аудитории и конкуренцию, по площади и другим критериям. Например, предпринимателей, рассматривающих открытие бизнеса на севере Москвы, могут заинтересовать два помещения свободного назначения в районе Аэропорт. Они находятся в жилых кварталах на улице Степана Супруна и в 1-м Амбулаторном проезде. Площадь одного из них составляет 196,6, второго — 152,5 квадратного метра, что позволяет реализовать проекты, требующие больших пространств, от многофункциональных центров бытовых услуг до специализированных магазинов», — прокомментировал Пуртов.

Прием заявок на участие в торгах завершится 21 октября и 5 ноября. Открытые аукционы пройдут 30 октября и 17 ноября на электронной площадке «Росэлторг». Продавцом недвижимости выступает Департамент городского имущества города Москвы.

Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

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