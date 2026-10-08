Многоэтажный дом частично обрушился в Стамбуле

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Шестиэтажный дом частично обрушился в Стамбуле, под завалами здания находятся люди, сообщает ТАСС .

По информации телеканала TRT, ЧП произошло утром в четверг. Два этажа дома обрушились по неизвестным причинам.

К месту инцидента были направлены бригады спасателей и машины скорой помощи.

Сведений о жертвах происшествия и пострадавших пока нет.

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