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Склад загорелся в Казани на площади 1 тыс «квадратов»

Складское помещение загорелось на улице Магистральной в Казани, огонь охватил площадь в 1 тыс. кв. м, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Сигнал о возгорании поступил в 04:58 четверга. По прибытии первых пожарных было установлено, что загорелось одноэтажное складское помещение треугольной формы с двухэтажной административно-бытовой пристройкой и мансардной крышей.

В 05:59 ранг пожара повысили до № 3. Пострадавших в ЧП нет.

К тушению привлечен 71 человек и 21 единица техники, в том числе от МЧС: 50 человек и 15 единиц техники.

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