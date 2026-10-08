Один из пассажиров рейса Найроби — Лагос попытался пройти в кабину пилотов, открыть дверь самолета в полете, а через некоторое время умер на борту, сообщает ИА Регнум .

Как рассказали в BBC, до инцидента мужчину не пропустили на таможне Мадагаскара. Ему отказали во въезде. Затем авиакомпания была обязана отправить его обратно.

На борту лайнера буйный пассажир стал проявлять агрессию. Сначала мужчина полез в кабину пилотов, после чего хотел открыть заднюю дверь самолета. В итоге экипаж связал неадеквату руки.

Очевидцы поделились, что и на посадке мужчина вел себя агрессивно.

Примерно за 20 минут до приземления беспокойный пассажир потерял сознание. Мужчину пытались привести в чувство. Но в итоге в аэропорту Лагоса врачи констатировали его смерть.

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