Неадекват пытался открыть дверь лайнера рейса Найроби — Лагос, после чего умер
Один из пассажиров рейса Найроби — Лагос попытался пройти в кабину пилотов, открыть дверь самолета в полете, а через некоторое время умер на борту, сообщает ИА Регнум.
Как рассказали в BBC, до инцидента мужчину не пропустили на таможне Мадагаскара. Ему отказали во въезде. Затем авиакомпания была обязана отправить его обратно.
На борту лайнера буйный пассажир стал проявлять агрессию. Сначала мужчина полез в кабину пилотов, после чего хотел открыть заднюю дверь самолета. В итоге экипаж связал неадеквату руки.
Очевидцы поделились, что и на посадке мужчина вел себя агрессивно.
Примерно за 20 минут до приземления беспокойный пассажир потерял сознание. Мужчину пытались привести в чувство. Но в итоге в аэропорту Лагоса врачи констатировали его смерть.
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