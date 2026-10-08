Бабушка обижает внука: когда родителям стоит ограничить общение

Если общение с бабушкой регулярно причиняет ребенку боль из-за сравнения с другими внуками, демонстративного отвержения или неравного отношения, родители вправе изменить частоту или формат встреч, сообщила РИАМО профессор психологии, создатель авторских психологических методик Стояна Нацева.

По мнению Нацевой, прежде чем вмешиваться в отношения бабушки и внуков, родителям важно отделить переживания самого ребенка от собственных обид. Иногда напряжение между невесткой и свекровью появляется задолго до рождения детей, а затем отношения с внуками становятся продолжением старого конфликта.

«Поэтому полезно спросить себя, действительно ли вы защищаете своего ребенка или через эту ситуацию продолжаете собственный конфликт со свекровью?» — отметила Нацева.

Не запрещать встречи в качестве наказания

Здоровая граница выглядит совсем иначе: «Мы хотим сохранять отношения, но не готовы регулярно помещать детей в ситуацию, где они чувствуют себя хуже других».

Если ребенок действительно постоянно страдает из-за общения, родители могут сократить количество встреч или изменить их формат. Однако принимать такое решение следует исходя из интересов ребенка, а не желания наказать другого родственника.

Заставить бабушку любить всех одинаково не получится

Психолог указала на то, что добиться от человека абсолютно одинаковых чувств ко всем внукам невозможно. Семья может обсуждать конкретные поступки бабушки, просить ее не сравнивать детей и договариваться о правилах общения, но требовать одинаковой эмоциональной привязанности нельзя.

«Задача семьи — не добиться математического равенства чувств, а не допустить унижения, демонстративного отвержения и постоянного сравнения детей», — заключила Нацева.

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