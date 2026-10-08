Облачно и до +16 градусов ожидается в Московском регионе в четверг
В Подмосковье и столице в четверг температура поднимется до плюс 14 — плюс 16 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При переменной облачности будет преимущественно без осадков.
Скорость ветра южной четверти не превысит 9 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм рт. ст.
Предстоящей ночью термометры покажут плюс 7 — плюс 9 градусов, днем 9 октября — от плюс 17 до плюс 19. Пройдет небольшой дождь, ветер усилится порывами.
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