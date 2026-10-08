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Облачно и до +16 градусов ожидается в Московском регионе в четверг

Общество

В Подмосковье и столице в четверг температура поднимется до плюс 14 — плюс 16 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

При переменной облачности будет преимущественно без осадков.

Скорость ветра южной четверти не превысит 9 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм рт. ст.

Предстоящей ночью термометры покажут плюс 7 — плюс 9 градусов, днем 9 октября — от плюс 17 до плюс 19. Пройдет небольшой дождь, ветер усилится порывами.

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