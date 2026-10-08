Не тест и не любовь: психолог предостерегла от выводов при первом свидании

То, что мужчина полностью оплатил дорогой ужин на первом свидании, еще не говорит о его способности строить комфортные отношения, сообщила РИАМО профессор психологии, создатель авторских психологических методик Стояна Нацева.

«Конечно, один счет в ресторане не способен ответить на все эти вопросы. Мужчина может оплатить очень дорогой ужин и при этом совершенно не уметь создавать эмоциональную безопасность в отношениях. А мужчина, который предложил разделить счет, вовсе не обязательно жаден или не заинтересован в женщине», — сказала Нацева.

Она посоветовала не делать однозначные выводы и о женщине, которая ожидает, что мужчина возьмет счет на себя. Это необязательно связано с желанием получить материальную выгоду: для нее подобное поведение может быть проявлением мужской инициативы и внимания.

«Поэтому опасно превращать один жест в окончательный диагноз человеку. Гораздо важнее смотреть в целом на его манеру поведения», — подчеркнула психолог.

По словам Нацевой, значение имеет то, кто проявляет инициативу, присутствует ли в отношениях взаимность, уважают ли партнеры друг друга, умеют ли вкладываться без попыток использовать свой вклад для контроля, совпадают ли их представления о партнерстве.

Проблема, отметила специалист, возникает тогда, когда люди приходят на свидание с разными представлениями об отношениях, но каждый молча ожидает, что другой знает и разделяет его правила.

«Счет в ресторане — не тест на любовь и не окончательный показатель ценности человека. Это всего лишь небольшая бытовая ситуация, в которой иногда становятся заметны гораздо более серьезные различия в представлениях о том, какими должны быть отношения», — заключила Нацева.

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