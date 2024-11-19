Чистая вода и витамин C: как ухаживать за зоной декольте

Врач-дерматолог, косметолог, специалист по инъекционным методикам Диана Салмановна заявила, что кожа в области шеи и декольте из-за своих физиологических особенностей стареет быстрее и требует особого ухода: очищения, увлажнения и питания, сообщает «Секрет фирмы» .

Принимая душ, для поддержания гладкости кожи в этих местах можно добавить легкое отшелушивание, хорошо справятся легкие тоники или сыворотки с низкой концентрацией кислот, отметила Салмановна.

По ее словам, питать кожу стоит средствами с содержанием ниацинамидов, ретинола и витамина С. Они помогут улучшить общее состояние, выравняют тон и укрепят защитный барьер, стимулируют обновление клеток и выработку коллагена. Для умывания подойдет простая чистая вода.

Завершать уход за зоной декольте следует увлажняющим кремом, подходящим по типу кожи, а в качестве дополнительной меры отлично подойдет лимфодренажный или антигравитационный массаж, заключила доктор.