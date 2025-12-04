Четыре врача из Балашихи стали победителями профессиональной премии медработников Подмосковья

Итоги ежегодной профессиональной премии для медицинских работников провели в Подмосковье. В этом году 60 специалистов получили звание «Подмосковный врач» и денежную премию в размере 300 тысяч рублей. В числе победителей — сразу четыре врача из Балашихи, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Городской округ достойно представили:

— Лариса Иванчук, врач акушер-гинеколог Московского областного перинатального центра;

— Светлана Кузьмичева, врач-онколог Московского областного онкологического диспансера;

— Инна Салкуцан, врач-оториноларинголог Балашихинской больницы;

— Дарья Хаялова, врач-оториноларинголог Балашихинской больницы.

«Выражаю огромную благодарность за высокую оценку моего труда. Такая поддержка врачей со стороны Министерства здравоохранения Московской области мотивирует стремиться к новым целям и достижениям. Очень приятно, что моя работа замечена и оценена профессионалами», — поделилась Лариса Иванчук.

Отбор конкурсантов проходил в несколько этапов. Специалисты проходили компьютерное тестирование, практические задания и решали ситуационные клинические задачи. Для каждой медицинской специальности были разработаны отдельные критерии и оценочные модули.

«Мне интересно знакомиться с коллегами, обмениваться опытом. Конкурс стал отличной площадкой для этого, поэтому я решила принять в нем участие. Это был полезный опыт, я рада, что решила попробовать свои силы», — рассказала Инна Салкуцан.

Всего в конкурсных испытаниях приняли участие почти 340 медицинских специалистов, 90 из них стали победителями премий «Подмосковный врач», «Подмосковный фельдшер» и «Подмосковная медицинская сестра/Подмосковный медицинский брат».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.