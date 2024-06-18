Четверо подхвативших ботулизм от салата «Лобио» нижегородцев оказались на ИВЛ

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В Нижнем Новгороде четырех пациентов с ботулизмом перевели на ИВЛ

В Нижнем Новгороде четверых пациентов, которых привезли в больницу с признаками ботулизма, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Все факты отравлений связаны с употреблением горожанами салата «Лобио», сообщает ИА «Время Н» .

По словам заместителя главврача городской инфекционной больницы № 2 Елены Тихомоловой, суммарно с признаками ботулизма госпитализировали минимум 14 жителей Нижнего Новгорода. Среди пострадавших есть 17-летний парень.

«Сейчас четверо человек находятся на ИВЛ, состояние остальных — стабильное», — заявила Тихомолова.

При поступлении в больницы состояние пациентов оценивалось как тяжелое, добавила медик.

Ранее был установлен продукт, который вызвал ботулизм у 150 россиян. Им оказалась консервированная фасоль.