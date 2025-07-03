Из аптек Нижнего Новгорода исчезнут препараты экстренной контрацепции

Главред МИА «Стационар Пресс» Алексей Никонов рассказал, что из нижегородских аптек стали пропадать препараты для экстренной контрацепции, сообщает pravda-nn.ru .

В последнее время из различных регионов России приходили сведения о дефиците средств для срочной контрацепции. В Нижегородской области, как и по всей стране, постепенно прекращается продажа препарата «Гинепристон», который в высокой дозировке применяется для медикаментозного прерывания беременности.

По словам Алексея Никонова, продажа «Гинепристона» в больших дозах и раньше была запрещена, но сейчас контроль за этим препаратом усилен на всех этапах, от склада до медицинского учреждения. Свободная продажа данного лекарственного средства полностью прекращена. Другой препарат, используемый для экстренной контрацепции, «Женале», все еще можно найти в некоторых аптечных пунктах области.

Препараты, предназначенные для экстренной контрацепции, были включены в перечень лекарственных средств, подлежащих строгому учету.

«Вот аптеки и не хотят связываться с препаратами строгой отчетности», — пояснил Никонов.

Обычные комбинированные оральные контрацептивы в аптеках Нижнего Новгорода пока что можно приобрести без каких-либо ограничений.