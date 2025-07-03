Мурманск и Хакасия: эксперт назвал выгодные регионы для майнинга

Эксперт Равинский: майнить в 2025 году выгодно в холодных регионах

Генеральный директор «Запуск Групп» Алексей Равинский заявил, что майниговые фирмы наиболее перспективно сегодня создавать в регионах с холодным климатом: на первом месте в России в 2025 году республика Хакасия, на втором — Мурманская область, сообщает «Секрет фирмы».

«При работе майнинговые фермы сильно греются, так что чем холоднее регион, тем меньше затрат нужно на отведение избыточного тепла», — сказал эксперт.

Кроме того, по его словам, важную роль играют цены на электроэнергию и регуляторность климата. Среди оптимальных локаций также можно назвать Красноярский край, где наблюдается избыток гидрогенерации, и территории Дальнего Востока.

В марте в Иркутской области предложили запретить майнинг до 2031 года из-за острой нехватки электроэнергии. Глава региона также планирует изымать у майнеров мощности и принудить их к возмещению затрат.