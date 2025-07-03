Одессу обстреляли баллистическими ракетами, заявили на Украине

сегодня в 18:06

«Униан» сообщил о ударе баллистической ракетой по Одессе

В Одессе произошли взрывы, местные Telegram-каналы сообщают о «прилете» баллистической ракеты, пишет украинское издание «Униан» . По его информации, это второй удар по украинскому портовому городу за день.

Журналисты также опубликовали кадры с места предполагаемого ракетного удара. На фото видно большое облако дыма.

Сведений о том, по какому именно объекту в Одессе был нанесен предполагаемый удар, пока не озвучивалось.

Сегодня, 3 июля, стало известно о гибели заместителя главнокомандующего ВМФ РФ и Героя России Михаила Гудкова. Он погиб во время боевой работы в одном из приграничных регионов Курской области.