Чем опасна меланома: профилактика, признаки, диагностика и лечение рака кожи

Меланома — это агрессивный вид рака, который развивается из пигментных клеток кожи и может быть опасным, если вовремя не обнаружить. Это заболевание долго может оставаться незаметным, но при метастазировании оно стремительно распространяется на лимфоузлы и внутренние органы. Особенно опасно это в весенне-летний период, когда интенсивное солнце увеличивает риск, сообщила врач-онодерматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Машкова.

Как обнаружить меланому

Основной причиной меланомы является воздействие ультрафиолетового излучения, как естественного, так и искусственного (например, солярий). Повышенный риск заболевания наблюдается у людей со светлой кожей, а также у тех, кто получал сильные солнечные ожоги в детстве.

Профилактика включает защиту от солнца: использование кремов с SPF, ношение закрытой одежды и солнцезащитных очков, а также отказ от соляриев.

Основные признаки меланомы — изменения в размере, форме или цвете родинок. На поздних стадиях могут появиться боли и увеличение лимфоузлов.

Для диагностики важен осмотр у специалиста и дерматоскопия. На основе этих методов можно точно определить стадию заболевания.

Радиотерапия в лечении меланомы

«Радиотерапия — один из ключевых методов лечения меланомы, особенно если болезнь распространилась на другие органы. Лучевая терапия используется для того, чтобы уничтожить оставшиеся раковые клетки после операции или когда хирургическое вмешательство невозможно», — рассказала Машкова.

Современные методы, такие как радиоизотопная терапия, позволяют точно воздействовать на опухоли, минимизируя повреждение здоровых тканей и увеличивая эффективность лечения. С каждым годом методы лечения меланомы совершенствуются, и радиотерапия продолжает оставаться важным инструментом в борьбе с этим опасным заболеванием, заключила доктор.