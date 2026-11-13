В Подмосковье заготовили свыше 72 тыс литров крови и ее компонентов

Объем заготовки цельной крови и ее компонентов в Подмосковье с начала 2026 года превысил 72 тыс. литров. Это на 1,5 тыс. литров больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Донорская кровь необходима при сложных операциях, лечении тяжелых заболеваний, травм и большой кровопотери. Ее и ее компоненты ежедневно используют в хирургии, онкологии, акушерстве и других направлениях медицины.

«Для нас важно поддерживать достаточные запасы крови и обеспечивать ее бесперебойное поступление в медицинские учреждения региона. С начала года в Подмосковье заготовили свыше 72 тыс. литров цельной крови и ее компонентов. Это на 1,5 тыс. литров больше, чем за аналогичный период прошлого года», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Заготовкой крови и ее компонентов занимаются Московский областной центр крови, его подразделения и отделения переливания крови в больницах. В регионе также регулярно проходят выездные донорские акции, на которых жители могут сдать кровь без посещения стационарных пунктов.

Стать донором может совершеннолетний гражданин без медицинских противопоказаний. Информация о донорстве, противопоказаниях и графике работы учреждений службы крови Московской области размещена на сайте https://donormo.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.