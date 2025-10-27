Чекап после 50 лет: какие исследования помогут сохранить здоровье

После 50 лет организм женщины меняется: гормональный фон становится менее предсказуемым, метаболизм изменяется, нагрузка на сердце и печень возрастает — они остаются без защиты эстрогенов. Это естественный процесс, просто телу теперь нужно больше внимания. Какие лабораторные методы помогают заметить изменения задолго до появления симптомов, рассказала РИАМО врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Зачем нужен чекап

Чекап — это не набор случайных анализов, а комплекс исследований, который позволяет понять, как работают основные системы организма, и направлен на выявление «слабых мест». После 50-ти он особенно важен, потому что многие возрастные изменения протекают скрытно, без выраженных симптомов. Правильно составленный чекап помогает выявить их вовремя и скорректировать образ жизни, питание или лечение до того, как разовьются болезни.

Сердечно-сосудистая система

По словам врача, сердечно-сосудистая система — одна из первых, кто реагирует на возрастные изменения. Полагаться только на самочувствие или данные ЭКГ недостаточно: они не отражают процессов, происходящих на доклиническом уровне. Более точную информацию дают лабораторные маркеры. Высокочувствительный тропонин I позволяет выявить даже минимальные повреждения сердечной мышцы и оценить риск инфаркта задолго до появления симптомов, в том числе у людей без жалоб.

NT-proBNP отражает степень напряжения миокарда и помогает оценить вероятность развития сердечной недостаточности. Эти тесты дают врачу возможность увидеть изменения на самой ранней стадии, когда еще можно обойтись профилактическими мерами. Для оценки состояния сосудов используют липидный профиль, включающий не-ЛПВП-холестерин, липопротеин (а) и триглицериды. Обнаруженные вовремя отклонения часто удается скорректировать без сложного лечения — достаточно изменить привычки и режим.

Метаболизм, гемоглобин и гормональный фон

«С возрастом меняется и метаболизм. Анализ на гликированный гемоглобин показывает, как организм справляется с глюкозой, и позволяет выявить преддиабетические состояния с целью профилактики сахарного диабета. Определение витаминов D, B12 и фолиевой кислоты помогает оценить качество обмена веществ, работу нервной системы и состояние костей. Эти показатели важны и потому, что их дефицит часто остается незамеченным, проявляясь только общей слабостью или снижением выносливости», — отметила Сережина.

Период менопаузы связан с перестройкой гормонального фона. Контроль уровня ТТГ позволяет оценить функцию щитовидной железы. Эти данные помогают вовремя заметить нарушения и при необходимости скорректировать их.

Печень, почки, эстрогены и онкологические риски

«Печень и почки часто страдают „молча“, поэтому их функции нужно контролировать регулярно. В чекап включают ферменты АЛТ, АСТ и щелочную фосфатазу, которые отражают состояние печени и желчевыводящих путей. Мочевая кислота и альдостерон-рениновое соотношение показывают, как почки справляются с водно-солевым обменом и поддержанием давления. Общий анализ мочи с микроскопией осадка позволяет выявить ранние признаки хронической болезни почек и нарушения водно-солевого обмена, пока они не переросли в серьезные патологии», — объяснила эксперт.

Снижение эстрогенов влияет и на состояние костной ткани. После менопаузы риск остеопороза заметно возрастает, но его можно обнаружить на ранней стадии. Исследование C-телопептидов коллагена I типа (CrossLaps) показывает скорость разрушения костной ткани и помогает вовремя начать профилактику.

«Онкологические риски — еще одно важное направление чекапа. Анализ кала на скрытую кровь применяется для раннего выявления риска колоректального рака. Биохимические онкомаркеры, такие как CEA, CA 19-9, CA 15-3, CA 125 и HE4, помогают заподозрить патологические процессы в молочных железах, яичниках, матке и желудочно-кишечном тракте. Эти исследования не ставят диагноз, но указывают, когда нужно пройти более детальное обследование», — добавила врач.

Лабораторные методы дают информацию о работе организма на молекулярном уровне, задолго до того, как появятся первые симптомы. Инструментальные обследования — УЗИ, маммография, флюорография и другие — назначаются врачом по показаниям и дополняют лабораторные данные, создавая полную картину здоровья. Регулярный чекап позволяет выявлять болезни на ранней стадии и поддерживать здоровье в зрелом возрасте.

