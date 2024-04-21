Чеховские партийцы сдали кровь в Национальный день донора

20 апреля отмечается Национальный день донора в России. «Единая Россия» ежегодно участвует в акциях, посвященных данному дню, в частности партийцы сдают кровь в специализированных пунктах.

В рамках реализации федерального партийного проекта «Здоровое будущее» молодогвардейцы и сторонники «Единой России» городского округа Чехов приняли участие в сдачи крови.

«Хочется поблагодарить медицинских работников за возможность комфортной сдачи крови и за прекрасное отношение к донорам, а так же самих доноров — людей с большим сердцем, чья кровь ежедневно спасает тысячи жизней!» — отметил Сопредседатель Местного совета сторонников «Единой России» Владимир Тернавский.

Благодаря данной акции «Единой России» в России появляется необходимый медицине запас донорской крови, который так необходим для нуждающихся, в числе которых огромное количество участников СВО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.