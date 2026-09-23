Быстрые перекусы повышают риск ожирения

Кандидат медицинских наук Калюжин пояснил: сигналы сытости от желудка, кишечника и гормонов появляются через 15–20 минут после начала еды. За это время человек может получить избыток калорий.

По словам врача, люди часто перекусывают скрытно на фоне стресса, тревоги или эмоционального напряжения. Повышение уровня кортизола в таких ситуациях может усилить аппетит, тягу к калорийной пище и накопление висцерального жира.

Для быстрых перекусов нередко выбирают сладости, выпечку и фастфуд. Такая еда вызывает резкие колебания уровня глюкозы и инсулина, после чего голод возвращается. Длительный избыток калорий может привести к ожирению и увеличению массы тела до 100 кг и более, отметил Калюжин.

Ранее эндокринолог Камиля Табеева сообщила, что при рационе в 2 тыс. килокалорий следует употреблять не более 12 чайных ложек сахара в день. Для здоровья она посоветовала сократить это количество вдвое.

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