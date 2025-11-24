Будущим мамам рассказали, как получить консультацию от врачей роддома Химок

Будущие мамы могут получить консультации от главных врачей, докторов высшей квалификационной категории, специалистов с многолетним опытом ведения беременностей разной сложности. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Как это работает?

Запись на консультацию проходит через женскую консультацию — без лишних барьеров и долгих ожиданий. Каждая будущая мама получит: персональный прием у врача, развернутые ответы на все волнующие вопросы и план сопровождения, который учитывает особенности ее беременности.

История одной из пациенток наглядно показывает, как важна своевременная поддержка. Будущая мама получила своевременную консультацию заместителя главного врача Артура Шахназаряна. На консультации врач не просто ответил на вопросы — он подарил спокойствие и уверенность в завтрашнем дне.

«Когда речь идет о беременности, мелочей не бывает. Именно поэтому так важно, чтобы рядом были врачи, которым можно доверять. В Химкинском роддоме работают специалисты высочайшего класса — от главных врачей до докторов высшей категории. Их опыт и внимание — лучшая гарантия спокойствия будущих мам», — отметила старшая медицинская сестра Химкинской клинической больницы, депутат Надежда Смирнова.

Рождение ребенка — одно из самых волнительных событий в жизни. И очень важно, чтобы на пути к нему женщина чувствовала поддержку, заботу и уверенность в каждом шаге.

Ваш путь к материнству начинается с доверия. И в Химкинском роддоме это доверие оправдывают каждый день.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.