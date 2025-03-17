Будущих родителей ждут 18 марта в роддоме Королева на дне открытых дверей

18 марта в Королевском родильном доме состоится день открытых дверей для будущих родителей. Подобные мероприятия здесь организуются регулярно, их ключевая задача — предоставить мамам и папам необходимую и полезную информацию в период ожидания малыша. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Команда Королевского роддома с радостью приглашает будущих родителей на День открытых дверей. В рамках встречи мы познакомим гостей с нашим дружным коллективом, покажем условия пребывания, палаты и отделения, а также расскажем о подготовке к родам и ответим на любые вопросы. В нашем роддоме мы стремимся создать максимально комфортные и уютные условия для женщин, окружаем их вниманием и заботой», — сообщила заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Королевской больницы Юлия Яцевич.

Будущих родителей ждут 18 марта в 15:00 в конференц-зале Королевского родильного дома по адресу: г. Королев, ул. Октябрьская, д. 30. Предварительная регистрация не требуется.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.