Термин «омоложение» пениса не имеет определения в доказательной медицине и чаще используется как маркетинговая формулировка, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«Существуют медицинские методы, направленные на улучшение сексуальной функции. Например, инъекции некоторых препаратов в пещеристые тела полового члена применяются при эректильной дисфункции, вызванной сосудистыми нарушениями, или для коррекции незначительных деформации», — пояснила Филева.

Она добавила, что физиотерапевтические методики, включая лазерные и ударно-волновые процедуры, могут использоваться для улучшения микроциркуляции и входить в состав терапии сосудистой эректильной дисфункции. Однако их применение в качестве «омолаживающей» процедуры для здорового органа научно не подтверждено.

«В клинической практике урологи и андрологи не занимаются „омоложением“ как отдельной процедурой, а лечат конкретные заболевания и состояния, которые могут быть связаны с возрастными изменениями», — подчеркнула врач.

Ранее сообщалось, что процедура «омоложения» пениса стремительно набирает популярность среди россиян старше 30 лет — запись к косметологам на мужскую интим-пластику расписана на месяцы вперед.

