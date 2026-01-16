Борьба с акне и уменьшение морщин: что такое ретинол и чем он полезен для кожи

Ретинол — производное витамина А и он важен в уходе за кожей, обладает множеством полезных свойств, включая стимулирование клеточной регенерации, улучшение текстуры кожи, уменьшение мелких морщин и пигментации, а также борьбу с акне и сужение пор. Ретинол способствует синтезу коллагена, что помогает поддерживать упругость и эластичность кожи, сообщила РИАМО врач-дерматолог, косметолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Елизавета Шухман.

«Ретинол эффективен в концентрациях от 0,1% до 1%. Более высокие концентрации могут привести к более быстрому проявлению эффектов, но также могут увеличить риск раздражения кожи», — объяснила врач.

Она напомнила. что существуют различные формы ретинола:

- Ретинол: наиболее распространенная форма.

- Ретинил палмитат: более мягкая форма, которая часто используется для чувствительной кожи.

- Ретинальдегид: более эффективная форма, чем ретинол, но также может вызывать раздражение.

- Третиноин: активная форма витамина A, часто используется в рецептурных препаратах.

- Ретиноиды: более мощные производные витамина A (например, адапален).

При этом доктора предупредила, что прямое воздействие солнечного света при использовании ретинола может повышать чувствительность кожи, увеличивая риск фототоксических реакций и повреждений.

Использование ретинола не рекомендуется для беременных и кормящих женщин, людей с чувствительной или раздраженной кожей (дерматит, экзема и др.), пациентов с активными кожными инфекциями или тяжелыми формами акне, не поддающимися лечению.

Передозировка ретинолом может вызвать ряд побочных эффектов, включая сильное раздражение кожи и покраснение, сухость и шелушение, сонливость или усталость (в редких случаях), в крайних случаях возможна токсичность с системными симптомами, однако это больше характерно для приема витамина A в составе добавок, чем для использования топических средств, заключила Шухман.