Больше не запретный диагноз: почему Россию накрыла «эпидемия» депрессии

Заметный всплеск случаев депрессии и тревожных расстройств связан с тем, что россияне перестали бояться обращаться за помощью, сообщила РИАМО клинический психолог, когнитивно-поведенческий терапевт Ирина Грекова.

Ранее стало известно, что в России на 21,5% выросла заболеваемость депрессией и тревожными расстройствами в период с 2020 по 2024 год.

«Нам самом деле идет увеличение объема консультативно-лечебной помощи, снижается стигматизирование темы, люди больше заботятся о своем здоровье и не боятся обследоваться, принимать препараты, озвучивать свои диагнозы», — рассказала Грекова.

По ее словам, чем раньше человек обратится к специалисту, тем быстрее ему помогут. Психиатр проведет диагностику, выпишет препараты, снизит симптоматику, а психолог поможет адаптироваться, обучит методам эмоциональной регуляции.

