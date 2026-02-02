В России на 21,5% выросла заболеваемость депрессией и тревожными расстройствами

Заболеваемость депрессией и тревожными расстройствами в России увеличилась на 21,5% с 2020 по 2024 год. Главный психиатр Минздрава Светлана Шпорт и другие эксперты связывают это с ростом доступности психологической помощи, сообщает «Царьград» .

В России за последние четыре года отмечен значительный рост числа случаев депрессии и тревожных расстройств. По данным Росстата, с 2020 по 2024 год заболеваемость этими непсихотическими нарушениями увеличилась на 21,5%.

Главный психиатр Минздрава Светлана Шпорт пояснила, что увеличение числа обращений связано прежде всего с расширением доступа к психологической и психотерапевтической помощи. В медицинских учреждениях открывается больше специализированных кабинетов, и люди стали чаще обращаться за поддержкой.

Психиатр Степан Фимкин отметил, что страх перед стигматизацией постепенно снижается, особенно среди молодежи. По его словам, люди стали открыто признавать наличие психологических проблем и искать помощь, тогда как ранее подобные состояния часто скрывались.

При этом уровень заболеваемости тяжелыми психическими расстройствами, такими как шизофрения, остается стабильным на протяжении десятилетий. Также наблюдается рост продаж антидепрессантов: если в 2022 году было реализовано 13,8 млн упаковок, то к 2025 году этот показатель достиг 23,6 млн упаковок.

