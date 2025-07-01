Болезнь современной цивилизации: что такое синдром хронической усталости

Если человеку знакомо состояние по утрам, когда вместо бодрости он чувствует усталость и полное истощение, это может говорить о том, что у него синдром хронической усталости (СХУ). Этот синдром, невидимая эпидемия современности, — коварное заболевание, которое часто маскируется под обычное переутомление, но имеет куда более серьезные последствия и требует лечения, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

Врачи называют СХУ «болезнью современной цивилизации». Особенно подвержены ему активные жители мегаполисов в возрасте 25-45 лет — те, кто ежедневно вынужден поддерживать высокий темп жизни. Ирония судьбы в том, что чаще всего от этого расстройства страдают не те, кто избегает работы, а напротив — перфекционисты и трудоголики, привыкшие выкладываться полностью.

Как распознать хроническую усталость?

Главный симптом, который есть у пациентов, это постоянное чувство усталости, которое не проходит даже после длительного отдыха. Многие пациенты отмечают «туман в голове» — состояние, когда мысли путаются, а концентрация снижается до критического уровня.

Физические симптомы включают беспричинные мышечные боли, головокружения и нарушения сна. Эмоциональное состояние напоминает американские горки — от полного безразличия до раздражительности по малейшему поводу.

Диагностировать синдром хронической усталости на самом деле очень сложно. Стандартные анализы часто не выявляют отклонений, из-за этого люди годами могут ходить по специалистам без четкого диагноза. Современная медицина предлагает комплексный подход, включающий детальный анализ образа жизни, оценку когнитивных функций и исследование качества сна.

Как лечить СХУ?

Лечение требует хронической усталости требует индивидуального подхода, поэтому специалисты используют разные подходы. Наиболее эффективные методы включают митохондриальную терапию, направленную на восстановление энергетического обмена в клетках, нейрореабилитацию с использованием когнитивно-поведенческой терапии, а также специальные телесные практики. При этом важно помнить, что хроническая усталость — это не просто усталость, а сложное системное расстройство, требующее профессионального вмешательства.

«Главный посыл для тех, кто столкнулся с этой проблемой: хроническая усталость не должна быть нормой жизни. Это сигнал организма о том, что ему требуется помощь. Современная медицина располагает методами, которые могут вернуть радость жизни и работоспособность — важно только вовремя обратиться за помощью», — заключила Крашкина.