Врач МОНИИАГ Александр Попов возглавил международную ассоциацию по эндометриозу

Александр Попов из Московского областного НИИ акушерства и гинекологии стал президентом международной Ассоциации по эндометриозу на 2026–2028 годы. Полномочия ему передали на конгрессе в Сингапуре 23–25 октября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Руководитель отделения оперативной гинекологии с онкогинекологией МОНИИАГ и Московского областного центра эндометриоза Александр Попов возглавил Ассоциацию по эндометриозу на два года. Передача полномочий состоялась на 14-м конгрессе ассоциации (АСЕ-2026), который прошел в Сингапуре 23–25 октября 2026 года.

Участники обсудили современные методы визуализации, ход и результаты сложных операций, сохранение фертильности и междисциплинарный подход к ведению пациенток с эндометриозом и аденомиозом. По разным оценкам, проблема затрагивает до 10% женщин в мире — около 190 млн, преимущественно репродуктивного возраста.

Врачи МОНИИАГ много лет выступали на форуме с докладами о диагностике и лечении эндометриоза, проводили русскоязычные сессии, сопредседателем которых был профессор Попов. Решение о его избрании президентом впервые озвучили в сентябре 2024 года.

«Должность президента является выборной и свидетельствует о высоком уровне доверия к профессионализму врача и признании его заслуг в медицине. Кроме того это свидетельство организаторских талантов профессионала, ведь президенту такой крупной ассоциации придется принимать непосредственное участие в организации взаимодействия врачей разных стран», — сказал директор МОНИИАГ Роман Шмаков.

МОНИИАГ — одно из известных медицинских учреждений России, где гинекологические заболевания лечат с помощью роботической системы. Врачи института провели более 1650 роботических операций, свыше 400 из них — по поводу глубокого инфильтрирующего эндометриоза. При этой сложной форме заболевания патологические очаги затрагивают не только органы малого таза, но и кишечник, мочевой пузырь и мочеточники.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.