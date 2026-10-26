В Щелковской больнице провели 407 операций по удалению новообразований

Врачи гинекологических отделений Щелковской больницы с начала года выполнили 407 операций по удалению новообразований органов малого таза. Самым частым диагнозом стал полип эндометрия, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Полип эндометрия — доброкачественное образование из слизистой оболочки матки. Он может не вызывать симптомов и обнаруживаться при УЗИ малого таза.

«Полип мешает оплодотворенной яйцеклетке закрепиться в полости матки. Если беременность все же наступает, сохраняются риски выкидыша на раннем сроке или нарушения полноценного развития плаценты», — пояснил заведующий гинекологическим отделением стационара имени М. В. Гольца Щелковской больницы Иван Куранов.

По словам врача, полипы часто сопровождаются нарушениями менструального цикла и бесплодием. У пациенток старше 50 лет на первый план выходит онкологическая настороженность. Женщины также обращаются со слабостью, утомляемостью, выпадением волос и низким давлением. Иногда решить эти проблемы невозможно без удаления образования.

Для лечения врачи применяют гистерорезектоскопию — малоинвазивный эндоскопический метод, который считается золотым стандартом. Инструмент с миниатюрной камерой вводят через естественные пути. Изображение на мониторе позволяет прицельно удалить образование без разрезов на животе, практически не травмируя остальную слизистую матки. Ножку полипа коагулируют, чтобы снизить риск рецидива.

Операция под внутривенной анестезией занимает в среднем 20–30 минут. Затем пациентка остается под наблюдением на три–пять часов, при необходимости — до утра. После получения результатов гистологического исследования, в течение 10–14 дней, она приходит к гинекологу для назначения или корректировки лечения.

Жительницы Щелкова, Фрязина и Лосино-Петровского могут получить направление на консультацию и лечение по полису ОМС у гинеколога женской консультации по месту прикрепления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.