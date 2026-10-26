Силы на исходе: лоси в Ленобласти перестали интересоваться невестами

У лосей в Ленинградской области, похоже, закончился период брачных игр. Самцы больше не интересуются потенциальными невестами, сообщил биолог Павел Глазков в своем Telegram-канале .

Эксперт опубликовал видео, на которое попали два молодых лося. Потенциальный жених отдыхал на лесной полянке, когда сюда же пришла лосиха. Однако самец даже не обратил внимание на красавицу.

«Даже не повернул к ней головы — а ведь еще пару недель назад за ее благосклонность он готов был отдать жизнь!» — пишет биолог.

По словам эксперта, лось устал, так как во время гона женихи практически ничего не едят и теряют до трети своего веса. В данном случае парочка может заинтересоваться друг другом уже через год.

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