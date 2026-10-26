Витамины подорожали на 60%: почему россиянам придется больше платить за БАДы

Импортные витамины подорожали на 30–60%: что с ценами на российские препараты

Импортные витамины в России подорожали на 30–60%, а повышение пошлин на БАДы из недружественных стран может привести к новому росту цен. При этом дорожают и отечественные препараты: производители зависят от зарубежного сырья, а расходы на выпуск и доставку продукции увеличиваются. Эксперты рассказали РИАМО, сколько россияне будут платить за витамины в 2027 году.

Российский рынок витаминов и биологически активных добавок продолжает расти в денежном выражении, но покупателям становится сложнее находить недорогие препараты. По данным оператора системы маркировки «Честный знак», в 2025 году фармпродукция подорожала на 13,6%, а средняя стоимость упаковки БАДов увеличилась на 6,4% — до 529 рублей. Объем рынка достиг 279 млрд рублей.

Доцент кафедры экономической теории Финансового университета Юрий Швец и доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин связывают рост цен с удорожанием импорта, зависимостью от зарубежных ингредиентов и дополнительными расходами бизнеса. Ведущий преподаватель магистерских программ НИУ ВШЭ Никита Лысенок также ожидает дальнейшего подорожания: по его оценке, в 2027 году отечественные препараты могут прибавить в цене 7–10%.

Почему импортные витамины подорожали на 30–60%

По оценке Швеца и Морковкина, импортные витамины уже подорожали на 30–60% и более. Среди причин эксперты называют колебания валютных курсов, усложнение логистики и повышение ввозных пошлин.

Со 2 октября 2026 года пошлина на БАДы из недружественных стран выросла до 35% вместо прежних 10–20%. По оценке экспертов, это может добавить к стоимости импортной продукции еще 10–15%.

Однако подорожание не ограничивается зарубежными брендами. Как отмечают Швец и Морковкин, российские производители тоже зависят от импортного сырья: около 65–70% синтетических витаминов поставляется из Китая, еще 15–20% — из Индии. Поэтому даже продукция, выпущенная в России, чувствительна к валютным колебаниям и стоимости международных поставок.

Почему российские БАДы тоже дорожают

По словам Лысенка, отечественные препараты становятся дороже из-за увеличения расходов на сырье, зарплаты, упаковку, логистику и маркировку. Большую часть действующих веществ российские производители по-прежнему закупают за рубежом, преимущественно в азиатских странах.

Есть и другой механизм роста цен: когда дорожает импортная продукция, отечественные производители получают возможность пересматривать собственные цены. Как объясняет Лысенок, при повышении стоимости конкурирующих зарубежных товаров у российских компаний становится меньше стимулов сохранять прежнюю маржу.

При этом отечественная упаковка витаминов в среднем почти втрое дешевле импортной, отмечает эксперт. Это помогает сохранять относительную доступность базовых препаратов, хотя полностью защитить покупателей от роста затрат такая разница не может.

Швец и Морковкин также указывают на увеличение налоговой и коммунальной нагрузки, а также транспортных расходов. По их оценке, дополнительное давление на рынок создает и политика аптечных сетей: ограничения наценок на лекарства могут стимулировать компенсацию части расходов за счет других категорий, в том числе БАДов и витаминов.

Дешевых витаминов становится меньше

Рост цен меняет структуру спроса. По данным, приведенным Швецом и Морковкиным, продажи витаминов стоимостью менее 500 рублей сокращаются, тогда как препараты дороже 1 тыс. рублей прибавили в цене почти 48%.

Эксперты также отмечают, что покупатели чаще переключаются на более дешевые БАДы и онлайн-площадки. Но такая экономия не всегда означает полноценную замену: биологически активные добавки и лекарственные препараты различаются по статусу, составу и назначению, поэтому их нельзя автоматически считать взаимозаменяемыми.

О масштабах спроса говорит и динамика расходов: с декабря 2025-го по февраль 2026 года траты россиян на БАДы и препараты с витамином D увеличились на 21% год к году. При этом увеличение расходов само по себе не означает, что люди стали покупать больше упаковок: на показатель влияет и повышение цен.

На сколько подорожают витамины в 2027 году

Эксперты ожидают, что в следующем году цены продолжат расти, хотя темпы подорожания могут замедлиться.

По оценке Никиты Лысенка, отечественные препараты в 2027 году могут подорожать на 7–10%. Он также указывает, что пошлина на БАДы из недружественных стран установлена на уровне 35% и действует до конца 2027 года. По оценке DSM Group, дополнительная пошлинная нагрузка может увеличить стоимость импортной продукции на 10–15%.

Швец и Морковкин считают, что предпосылки для стабилизации создают программы импортозамещения и локализация производства. Однако в краткосрочной перспективе полностью отказаться от азиатского сырья вряд ли получится. В результате рынок может продолжить концентрироваться вокруг крупных российских производителей, а доля премиального сегмента — увеличиваться.

При этом фактическая динамика будет зависеть от курса рубля, стоимости ингредиентов, условий поставок и ценовой политики производителей и аптек. Прогнозируемые проценты не означают, что каждая упаковка витаминов обязательно подорожает на одинаковую величину.

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