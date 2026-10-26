Музей «Мелихово» в Чехове присоединится к «Ночи искусств»

Музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» 31 октября проведет экскурсии, мастер-класс, спектакль и концерты в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Программа «Ночи искусств» в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» в городском округе Чехов объединит литературу, музыку, историю моды и театр.

На мастер-классе «Мелиховская мозаика» дети и взрослые познакомятся с мемориальным флигелем, где Чехов написал «Чайку», и создадут поделку в технике мозаики. Сборные экскурсии «Чеховское Мелихово» включат главный дом, флигель-кухню, амбулаторию и другие исторические объекты. Выставки и территорию усадьбы можно будет осмотреть самостоятельно.

Преподаватель Высшей школы сценических искусств и Московской школы кино Ирина Жигмунд прочтет лекцию «История моды через призму кино». Она расскажет о кинокостюмах, уделив особое внимание экранизациям Чехова — советскому фильму «Мой ласковый и нежный зверь» и голливудской картине «Летняя буря». Слушателей также ждет экспресс-экскурсия по усадьбе.

Мелиховский театр представит спектакль «Черный монах» режиссера Рустема Фесака по произведению Чехова — трагедию одаренного человека, утратившего подлинные ориентиры. Создатели предлагают зрителям осмыслить философские вопросы в исторических декорациях усадьбы.

На творческой встрече заслуженный артист РФ, актер и режиссер Саид Багов исполнит авторскую литературно-музыкальную композицию «Чехов — вчера, сегодня, завтра». В нее войдут ранние юмористические рассказы «В почтовом отделении», «Ушла», «О драме» и другие.

Завершит программу концерт «Музыка, покорившая мир». Лауреаты международных конкурсов, выпускницы Российской академии музыки имени Гнесиных Валерия и Людмила Кондаковы (фортепиано и скрипка) исполнят произведения Баха, Брамса, Чайковского, Глинки, Рахманинова и Пьяццоллы.

Акция пройдет 31 октября. Возрастные ограничения мероприятий — 6+, 12+, 16+. Подробности — на сайте музея-заповедника «Мелихово».

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