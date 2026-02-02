Более 720 жителей Подмосковья прошли бесплатный онкоскрининг в субботу

В прошедшую субботу в центрах амбулаторной онкологической помощи Подмосковья прошел День открытых дверей, в рамках которого жители региона могли бесплатно пройти онкоскрининг.

По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра здравоохранения региона Максима Забелина, обследование прошли 724 человека. У 21 из них были выявлены подозрения на заболевания, и их направили на дополнительную диагностику.

Женщины получили консультации врачей-онкологов, прошли цитологическое исследование, маммографию или УЗИ молочных желез. Мужчины сдали ПСА-тест для оценки риска рака предстательной железы. Всем желающим провели скрининг на новообразования кожи, а также обследование для выявления рисков рака дыхательных путей и пищеварительной системы.

Онкоскрининг проводится бесплатно по полису ОМС. Следующее мероприятие запланировано на февраль. Подробная информация о работе ЦАОПов и оказании онкологической помощи размещена на портале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.