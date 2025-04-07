Более 40 недоношенных малышей спасли в Сергиево-Посадском роддоме в 2024 году

В Сергиево-Посадском роддоме за прошлый год на свет появилось 1 703 малыша, 43 из них — с низкой и экстремально низкой массой тела, самый маленький весил всего 980 граммов. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

К слову, оборудование центра позволяет выхаживать здесь малышей от 500 гр. Но основная роль в деле спасения на врачах неонатологах.

«Обход включает осмотр новорожденного и беседу с матерью. Врач уточняет у матери, как малыш себя чувствовал, как спал и как часто просыпался. Важно также, сколько плакал малыш, как он берет грудь, насколько активно и как долго сосет молоко. Иногда мама высказывает опасение, что ребенку не хватает питания. Если это действительно так, назначается прикормка искусственными заменителями грудного молока», — рассказала врач-неонатолог отделения новорожденных Сергиево-Посадского центра материнства и детства Людмила Ефремова.

В марте в Сергиево-Посадском центре материнства и детства мамами становились не только жительницы Подмосковья, но и женщины из Москвы, Ярославской, Владимирской, Тверской, Тульской, Вологодской, Ивановской и даже Калининградской областей. Здесь появились на свет 132 ребенка — 63 мальчика и 69 девочек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность командной работы в сфере здравоохранения. Он подчеркнул, что сегодня главные врачи, руководители отделений имеют возможность прямой связи с министром здравоохранения области, а также представителями власти.

По его словам, постоянный диалог помогает решать проблемы и слышать новые инициативы, чтобы система здравоохранения работала более эффективно.