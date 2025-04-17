Более 260 л крови сдали жители Мытищ с начала года

Ежегодно в России 20 апреля отмечается День донора. К этой дате Минздрав проводит неделю популяризации донорства крови. В Мытищинской больнице неделя началась с коллективной акции по сдаче крови сотрудников МФЦ. Из 19 специалистов «МФЦ Мытищи», пришедших в отделение переливания крови на улице Коминтерна, донорами стали 13 человек. У остальных были выявлены временные противопоказания. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ежедневно кровь в профильном отделении Мытищинской больницы сдают 12-14 человек.

«Более 450 мытищинцев награждены знаком «Почетный донор СССР» или «Почетный донор России». Накануне Дня донора список награжденных пополнится еще тремя именами. В прошлом году в отделении переливания крови нашей больницы было проведено 2 175 донаций — на 175 больше, чем было необходимо по госзаданию. Есть все шансы превзойти это достижение: за первый квартал 2025 года мы провели уже 583 донации, собрав 262 литра цельной крови. Каждый литр бесценной жидкости — это спасенные жизни пациентов Мытищинской больницы», — рассказала заведующая отделением переливания крови Мытищинской больницы Людмила Дмитричева.

Завершится тематическая неделя Минздрава донорской акцией членов Общественной палаты Мытищ, которая намечена на 22 апреля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что новое медицинское учреждение возведут в Мытищах. В регионе в рамках профильного нацпроекта уже построили ряд современных медицинских комплексов.

«Несколько лет назад это были перинатальные центры. Сейчас безусловно флагманом является детский медицинский центр. Строится в Балашихе, и приступаем к строительству в Мытищах», — сказал Воробьев.