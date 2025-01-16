Более 2,5 тыс детей родилось в роддоме Мытищ в 2024 году

Ежегодно в Мытищинском роддоме принимают роды у тысяч рожениц не только городского округа Мытищи, но и жительниц других округов Подмосковья, Москвы и даже из других стран. В 2024 году медицинские работники помогли появиться на свет более 2,5 тыс. новорожденных — 1 277 мальчикам и 1 225 девочкам. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В предновогодний день, 31 декабря, в Мытищинском роддоме появились на свет 13 малышей, что стало рекордным количеством для всего года. При этом самым активным месяцем по рождаемости стал ноябрь 2024 года, когда родилось 220 детей.

В последнее время практика совместных родов становится все более востребованной, в прошлом году порядка 30% пар сделали выбор в их пользу.

«В роддоме созданы все условия для комфорта и безопасности в самый ответственный момент жизни. Уютная обстановка, современные методы родовспоможения, удобные палаты, индивидуальные родовые боксы и послеродовые семейные палаты, оснащение отделения детской реанимации и интенсивной терапии новорожденных новейшим оборудованием», — отметила главный врач Мытищинской больницы Ольга Мисюкевич.

Кроме того, здесь регулярно проводятся мероприятия, направленные на поддержку будущих родителей и материнства: Дни открытых дверей, мастер-классы и школа молодых родителей, где обучают необходимым азам ухода за ребенком и многому другому. Узнать подробнее о мероприятиях можно в официальном канале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.