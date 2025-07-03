Раменский полумарафон «По берегу озера» пройдет 12 июля

12 июля в Раменском состоится полумарафон «По берегу озера». Спортивное мероприятие соберет любителей бега на дистанциях от 3 до 21,1 км. Забег станет третьим этапом Суперлиги Подмосковья по легкой атлетике, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Организаторы подготовили дистанции на 3 км, 5 км, 10 км и 21,1 км. Старты будут проходить в разное время в зависимости от дистанции.

Программа забега начнется в 8 утра с открытия стартово-финишного городка и выдачи стартовых пакетов участникам. В 9:30 состоится торжественное открытие полумарафона. Забеги на 21,1 км и 10 км стартуют в 10:00 и 10:15 соответственно. Награждение победителей и призеров этих дистанций пройдет с 11:40 до 12:40.

Для юных спортсменов запланированы детские забеги на 300 м и 600 м. Они стартуют с 12:55 и будут разделены по полу и возрасту. Победители детских забегов получат награды в 13:55.

Любители более коротких дистанций смогут принять участие в забегах на 5 км (старт в 13:35) и 3 км (старт в 14:30). Награждение победителей этих забегов запланировано на 14:45 и 15:05 соответственно.

Окончание всего бегового события намечено на 15:05.

Регистрация участников состоится в день проведения полумарафона.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.