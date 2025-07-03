Информацию о лишении родительских прав коуча Лесли назвали враньем

Мать ребенка секс-коуча Алекса Лесли назвала враньем публикации в СМИ о том, что судится с мужчиной по делу о лишении его родительских прав. Об этом Анастасия Степашина рассказала в беседе с РЕН ТВ .

«Это все вранье», — сказала женщина.

При этом в Коптевском суде Москвы с марта 2025 года находится иск о лишении Лесли родительских прав. Степашина также обращалась в суд и требовала признать, что мужчина — отец ее ребенка и просила взыскать в ее сторону алименты.

Ночью РИА Новости со ссылкой на картотеку судебных дел писали, что в Коптевском суде Москвы зарегистрирован иск к Лесли (Александру Кириллову). Истец просит лишить его родительских прав. Заявление зарегистрировали в марте, но движения по иску еще не было.

До этого в интернете начали публиковать видео, на которых молодые люди домогаются до девушек в центре Москвы. Их связывают с Лесли. Блогер, предположительно, подстрекал последователей к совершению провокационных действий против женщин.

В пресс-службе Следственного комитета России до этого рассказывали РИА Новости, что против Лесли открыли уголовное дело о склонении к изнасилованию (часть 4 статьи 33, часть 1 статьи 131 УК РФ).