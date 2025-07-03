В Балашихе откроется выставка Игоря Кузнецова «Классика и абстракция»

10 июля в Арт-объекте «Дом кувырком» состоится открытие уникальной выставки художественных работ Игоря Кузнецова под названием «Классика и абстракция», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В экспозиции будут представлены абстрактные полотна, выполненные в авторской технике, а также иллюстрации, посвящённые произведениям русской классической литературы.

Выставка станет частью совместного арт-проекта «Наивное искусство — душа народа», который организован Балашихинским Историко-Художественным музеем и «Домом кувырком». Посетители смогут познакомиться не только с творчеством признанных мастеров, но и с работами начинающих художников из разных регионов России и зарубежья.

Выставка будет открыта для посещения с 10:00 до 21:00, вход свободный.

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