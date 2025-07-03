Депутаты Богородского округа посетили дом-музей семьи А. И. Морозова

В ходе визита они осмотрели экспозиции и познакомились с работой музейных сотрудников по сохранению исторического наследия.

Гордость музея — уникальные изразцовые печи и камины, а также традиционная русская печь. Особую ценность представляют предметы дореволюционной купеческой мебели, пережившие целую эпоху. В коллекции музея хранится более тысячи экспонатов возрастом свыше 150 лет, включая редкие фотографии, исторические книги и уникальные документы.

Депутаты обсудили с руководством музея перспективы сотрудничества, направленного на популяризацию истории и культуры Богородского округа. В числе ключевых тем — историческое просвещение молодежи, проведение тематических экскурсий и круглых столов.

«Этот музей, в стенах которого жили купцы Морозовы, хранит удивительную историю развития Богородской земли. Мы обсудили, насколько важно воспитывать в молодом поколении интерес к прошлому родного края. Основатель музея — Вячеслав Васильевич Фомичев, депутат Государственной Думы. Именно он и его команда восстановили дом Морозовых и вернули былую красоту историческому Глуховскому парку. В рамках совместного проекта планируется организация тематических экскурсий и круглых столов, где участники смогут обмениваться знаниями и воспоминаниями о прошлом округа. Кроме того, будет собран и систематизирован обширный архив, включающий фотографии, документы и предметы быта», — сказал Олег Карцов.

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