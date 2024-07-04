Более 20 литров крови собрали в Ленинском округе в День донора

Во Дворце спорта города Видное 3 июля прошел День донора. Это регулярное мероприятие, которое проводится четыре раза в год, сообщила пресс-служба администрации Ленинского городского округа.

«Донорами могут стать совершеннолетние граждане РФ, подходящие по состоянию здоровья, имеющие постоянную или временную регистрацию в Москве или области. Всем сдавшим безвозмездно кровь предоставляется справка для освобождения от работы на два дня и денежная компенсация на дополнительное питание», — сказала председатель местной отделения организации «Российский Красный Крест» Анна Потапкина.

Организаторами Дня донора традиционно выступили местное отделение «Российского Красного Креста» и Московский областной центр крови.

В этот раз к акции присоединилась общественная организация «Генетика», которая занимается поиском доноров костного мозга для пациентов с редкими заболеваниями.

Представитель организации Евгения Морозова рассказала, что появился федеральный закон о донорстве крови, ее компонентов и костного мозга. Это послужило началом составления реестра доноров, и первыми кандидатами стали доноры крови.

«Первые люди, которые становятся кандидатами донором костного мозга — доноры крови, то есть лучших кандидатов не найти. Конечно, потом мы будем это расширять, но сейчас надо понять, как сделать эту систему устойчивой и удобной для самих доноров», — рассказала представитель общероссийской общественной организации «Генетика» Евгения Морозова.

В День донора в Ленинском округе было собрано более 20 литров крови.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.