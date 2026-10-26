Более 175 тыс жителей Подмосковья прошли скрининг на рак кишечника

Жители Подмосковья с начала года прошли более 175 тыс. обследований на колоректальный рак. Злокачественные новообразования выявили у 611 человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Подмосковье жители старше 45 лет могут пройти скрининг на колоректальный рак в рамках диспансеризации и профилактических осмотров. Он помогает обнаружить признаки заболевания до появления выраженных симптомов и своевременно направить пациента на дополнительную диагностику.

«Ранняя диагностика онкологических заболеваний позволяет своевременно начать лечение и повышает шансы на благоприятный результат. С начала года скрининг на колоректальный рак прошли более 175 тыс. жителей Подмосковья. У 611 человек выявлены злокачественные новообразования. Все пациенты направлены на дальнейшее обследование и лечение», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Скрининг включает количественный анализ кала на скрытую кровь. Он выявляет признаки кровотечения в желудочно-кишечном тракте, которые могут указывать на патологические изменения и требуют дальнейшего обследования. При отклонениях пациенту проводят колоноскопию.

Пройти диспансеризацию можно в поликлинике по месту прикрепления. Запись доступна через чат-бот «Денис» в мессенджере «МАКС», региональный портал «Здоровье», по телефону 122 или через приложение «Добродел Здоровье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.