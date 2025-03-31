Более 110 сотрудников Сбера приняли участие в корпоративном Дне донора в Ярославле

В Ярославском отделении Среднерусского банка Сбербанка состоялся День донора. Временный пункт сдачи крови был оборудован в здании банка, что позволило за короткое время принять большое число желающих сдать кровь из числа сотрудников организации, передает пресс-служба банка.

«День Донора важен, так как он напрямую касается жизни людей. Это одна из лучших традиций в нашем коллективе. В Ярославском отделении Сбербанка есть постоянные доноры, которые участвуют в этом благородном деле каждый квартал, и есть новички, которые приняли участие в акции первый раз», — прокомментировала управляющий Ярославским отделением Среднерусского банка Сбербанка Елена Кочина.

Известно, что в мероприятии приняли участие 112 доноров, а общий объем крови превысил 50 литров. В Ярославском отделении Сбера подобные мероприятия проводятся регулярно с 2010 года.

«В нашем коллективе много сотрудников, которые постоянно участвуют в Дне донора. Сам я тоже сдаю кровь несколько раз в год. Я воспринимаю это как реальную помощь, ведь каждый день кто-то нуждается в донорской крови. Мне кажется, это отличная возможность проявить сострадание не на словах, а на деле», — поделился сотрудник банка, донор Дмитрий.