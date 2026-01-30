Более 100 жителей Химок сдали кровь на донорской акции 29 января

Донорская акция «За жизнь» прошла 29 января в Химках, где более ста жителей, волонтеров и депутатов сдали кровь в многофункциональном социальном комплексе «Восход», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Химках 29 января состоялась донорская акция «За жизнь». Более ста жителей города, в том числе волонтеры, активисты и депутаты, приняли участие в мероприятии и сдали кровь в многофункциональном социальном комплексе «Восход». За один день удалось заготовить 45,9 литра крови.

Собранная кровь предназначена для пациентов, проходящих лечение в НМИЦ ВМТ имени Вишневского, людей с тяжелыми травмами и пациентов после операций. По словам депутата Химок Надежды Смирновой, донорство крови — важный поступок, который помогает спасти жизни и поддержать здоровье общества.

Лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева отметила, что участие в донорстве — значимый шаг, доступный каждому, и такие акции объединяют людей. Перед сдачей крови доноры проходили медицинский осмотр и сдавали общий анализ крови для определения группы и основных показателей.

Один донор сдает 450 мл крови, которую затем разделяют на компоненты: эритроцитную взвесь, плазму и концентрат тромбоцитов. Благодаря этому помощь получают сразу несколько пациентов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект «Доброе дело». Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.