Более 1 тыс жителей Электростали прошли скрининг ротовой полости

Такие профилактические обследования являются важным элементом на пути к раннему выявлению рака слизистой оболочки, который часто протекает бессимптомно и может долго оставаться незамеченным. Рак полости рта, как и многие другие онкологические заболевания, может развиваться на участках, недоступных для визуального осмотра, поэтому необходимо регулярно проходить осмотры у специалистов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Электростали.

Заведующая стоматологической поликлиникой Татьяна Апухтина рассказала, что в Электростальской больнице с января по апрель 2025 года более 1 тыс. человек прошли обследование на выявление рака ротовой полости. У 16 человек были выявлены настораживающие симптомы. Пациенты были маршрутизированы в Московскую областную стоматологическую поликлинику.

Врач отметила, что процедура осмотра является безопасным и безболезненным процессом, который занимает несколько минут. Специальные очки и взаимодействие света с обработанным раствором помогают обнаружить заболевания, которые могут остаться незамеченными при обычном осмотре.

Скрининг слизистой оболочки ротовой полости позволяет на ранней стадии выявить рак и, в случае обнаружения, эффективно спланировать лечение.

Пройти диагностику на наличие онкологических заболеваний можно по полису ОМС в стоматологической поликлинике по адресу: ул. Корешкова, 10. Записаться на прием можно по номеру телефона: 8 (496) 573-40-39.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.