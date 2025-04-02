Body Upgrade: нутрициолог рассказала о сочетании витаминов и БАДов

Научный центр экосистемы BodyUpgade предложил схему максимально полезного для укрепления иммунитета и всего организма схему сочетания витаминов и биодобавок, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Даже при условии, что для Вас в стратегии прописано более 5-7 добавок, мы помогаем составить график приема так, чтобы все работало на максимум. А персональный ассистент нашей системы всегда напоминает о времени приема витаминов и качественно отслеживает выполнение графика», — рассказала руководитель системы, нутрициолог Софья Гетманская.

По ее словам, иногда бывает так, что человек принимает много таблеток сразу, но результата нет: это может быть результатом неверного сочетания элементов.

Каждый витамин или микроэлемент имеет определенную совместимость друг с другом. Например, железо хорошо сочетается с витамином B3, но его совсем нельзя принимать с B1.