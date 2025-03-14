Бюджетная сметана «Нижняя Тавда» оказалась опасна для здоровья россиян

Специалисты Россельхознадзора совместно с тюменской прокуратурой исследовали сметану «Нижняя Тавда», которую называют одной из самых бюджетных, и нашли в ней опасный антибиотик азитромицин, сообщает Mash .

Сметана этой торговой марки продается во многих российских магазинах, ее часто покупают из-за низкой цены. Но недавно на продукт стали поступать жалобы от потребителей.

Россельхознадзор и тюменская прокуратура проверили сметану. По результатам проведенных исследований в продукте нашли антибиотик азитромицин. Он может вызывать побочные эффекты в виде глухоты и даже смерти.

В итоге производителю сметаны — ООО «Тюменьмолоко» — сообщили о приостановке действия декларации о соответствии с нормами качества 20-процентной сметаны.

Американские ученые ранее выяснили, что азитромицин увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. В редких случаях его употребление может привести к остановке сердца.

Ранее студенты массово отравились в Уральском федеральном университете. Всего было госпитализировано 28 человек, большей части из них от 16 до 18 лет.